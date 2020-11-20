В Баку перед посольством Франции прошла акция протеста (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня перед посольством Франции в Баку прошла акция протеста, сообщает в пятницу Trend.

Участники акции, представлявшие 13 гражданских организаций, выразили протест против вынесения на обсуждение в Сенате Франции вопроса по признанию незаконного режима в Нагорном Карабахе.

Как сказала Trend участница акции, член Организации интеграции в Европу азербайджанской молодежи Наргиз Халаф, территориальную целостность Азербайджана признает весь мир и все международные организации: "Несмотря на существование четырех резолюций СБ ООН по территориальной целостности Азербайджана, выполнение этих документов Азербайджан смог обеспечить за счет военной силы. Попытка Сената Франции рассмотреть вопрос признания незаконного режима с протестом встречается гражданским обществом Азербайджана, и это обращение, в котором выражается протест, мы хотим передать Сенату Франции посредством посольства этой страны. Карабах - это Азербайджан!".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)