Не все сразу восприняли договоренность от 9 ноября, попытались ее интерпретировать через призму геополитических игр - Лавров

БАКУ /Trend/ - Не все сразу восприняли договоренность от 9 ноября.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы высоко оценили позицию Азербайджана в поддержку заявления от 9 ноября. Как Вы сказали, уважаемый Ильхам Гейдарович, не все сразу восприняли эту договоренность, пытаясь ее интерпретировать не с точки зрения результата, который заключался в прекращении кровопролития и в переходе к мирной жизни, и к налаживанию процессов восстановления, решении гуманитарных проблем, попытались ее интерпретировать через призму геополитических игр, что, конечно же, не соответствует требованиям современного мира. Мы особо ценим то, что Президент Азербайджана, уважаемый Ильхам Гейдарович, неизменно подчеркивает задачу примирения в этом регионе, в чем, по нашему глубокому убеждению, состоит весь смысл дальнейшей работы, если мы будем думать действительно о людях, а не о каких-то привнесенных интересах», - сказал Лавров.