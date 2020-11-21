Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО)

Политика 21 ноября 2020 19:41 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Как сообщает в субботу Trend, во встрече приняли участие входящие в межведомственную делегацию России заместители премьер-министра России Александр Новак и Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – «Роспотребнадзор» Анна Попова, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» и председатель правления Олег Белозеров.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Сергей Викторович.

Уважаемые члены делегации.

Рад вас приветствовать в Азербайджане. Рад снова вас видеть. Рад, что вы посещаете нас с такой большой делегацией. Состав делегации уже сам по себе говорит о повестке дня сегодняшних обсуждений. В целом повестка дня наших отношений достаточно обширная, охватывает все сферы. Но сегодня, естественно, мы в первую очередь поговорим о вопросах, связанных с имплементацией трехстороннего заявления, которое было подписано президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, а также о вопросах укрепления мер безопасности в регионе.

В регионе создалась новая ситуация, многообещающая. Уверен, что позитивные тенденции будут нарастать. Во всяком случае Азербайджан к этому готов и мы подробно обсудим сегодня наше видение того, как мы думаем будет развиваться регион. Конечно, трехстороннее заявление является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира в нашем регионе. Хотел бы особо отметить личную роль Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который очень активно, эффективно участвовал в выработке текста соглашения, и тот факт, что соглашение успешно реализуется, во многом зависит именно от того, что под этим текстом есть также и подпись Президента Российской Федерации.

Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе. И в целом, думаю, что формат сотрудничества и в плане миротворческой миссии, и в плане долгосрочного сотрудничества в регионе сегодня приобретает новые очертания. Я думаю, что это отвечает коренным интересам стран региона, поскольку в нашем регионе, естественно, страны региона должны играть главенствующую роль, и в том числе в вопросах укрепления безопасности. То, что было согласовано в трехстороннем заявлении, говорит о том, что при наличии доброй воли и конструктивного подхода можно решать вопросы, которые казались прежде нерешаемыми.

Мы с вами хорошо знаем все перипетии процесса урегулирования. Но рад тому, что удалось выйти на те решения, которые позволят и народу Азербайджана, и народу Армении жить в мире, стараться залечить раны войны, стараться думать о будущем, о совместном будущем, безопасном будущем для нас, для наших соседей и тем самым вносить вклад в дело укрепления безопасности в нашем регионе.

Мы также рады тому, что другие члены Минской группы, которые напрямую не участвовали в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее также выразили свое отношение, позитивное отношение к тексту заявления.

Конечно, мы были вправе ожидать от них более оперативной реакции, но, видимо, были определенные факторы, которые не позволили им выработать позицию. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я знаю, что в Москве была проведена встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Думаю, что их также позитивный подход к заявлению будет играть важную роль в деле укрепления мер безопасности и долгосрочного мира.

Также хотел бы отметить, что полностью разделяю позицию Президента Российской Федерации, когда он заявил, что надеется больше не услышать словосочетания «нагорно-карабахский конфликт». Я тоже надеюсь это больше не услышать. И услышать, когда мы будем говорить о Нагорном Карабахе, только новости, связанные с развитием, устранением последствий войны и связанные с примирением когда-то враждовавших между собой стран.

Еще раз добро пожаловать. Всегда вам рады. Надеемся на конструктивную работу сегодня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал:

- Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Прежде всего, передаю самый теплый привет от Президента Российской Федерации. Мы здесь находимся в составе межведомственной делегации по его договоренности с Вами о том, чтобы мы такой визит осуществили в достаточно сжатые сроки. И это отражает наши намерения, намерения Президента Российской Федерации поддержать, активно поддержать усилия по реализации договоренностей от 9 ноября, и одновременно подчеркнуть особый стратегический характер нашего партнерства с Азербайджанской Республикой. И те беседы, которые сегодня здесь предстоят у наших коллег по своим направлениям нашего взаимодействия, конечно же, будут нацелены на то, чтобы наши двусторонние отношения продвигались и расцветали на благо наших народов.

Мы высоко оценили позицию Азербайджана в поддержку заявления от 9 ноября. Как Вы сказали, уважаемый Ильхам Гейдарович, не все сразу восприняли эту договоренность, пытаясь ее интерпретировать не с точки зрения результата, который заключался в прекращении кровопролития и в переходе к мирной жизни, и к налаживанию процессов восстановления, решении гуманитарных проблем, попытались ее интерпретировать через призму геополитических игр, что, конечно же, не соответствует требованиям современного мира. Мы особо ценим то, что Президент Азербайджана, уважаемый Ильхам Гейдарович, неизменно подчеркивает задачу примирения в этом регионе, в чем, по нашему глубокому убеждению, состоит весь смысл дальнейшей работы, если мы будем думать действительно о людях, а не о каких-то привнесенных интересах.

Мы через наших миротворцев вместе с нашими азербайджанскими коллегами, с участием и армянской стороны активно согласовываем конкретные пути решения гуманитарных задач в интересах возвращающихся людей. Это и обустройство гражданской инфраструктуры, и налаживание всего необходимого для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций, это, конечно же, и привлечение международных организаций, Красного Креста, структур ООН по беженцам, по продовольственным делам, по проблемам детей, ЮНЕСКО, которая должна заниматься более активно вопросом сохранения культурного, религиозного наследия в этом древнейшем регионе.

И, безусловно, мы рассчитываем на то, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые вместе с Россией возглавляют политический процесс многие-многие годы, что они подключатся к решению этих задач с учетом и на основе договоренностей от 9 ноября, которые, безусловно, как и Вы это неоднократно подчеркивали, Президент Путин это говорил, идут в русле тех принципов, которые всегда лежали в основе деятельности Минской группы ОБСЕ.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы российского государства Владимира Путина, попросил передать и его приветствия Президенту России.

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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