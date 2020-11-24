Президент Ильхам Алиев: Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств

БАКУ/Trend/ - Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, разжигающие исламофобские чувства, закрывающие глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывающие тех, кто их оскверняет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Сегодня, когда война окончилась, некоторые западные лидеры из западных кругов поднимают вопрос о том, что станет с христианскими храмами на освобожденных землях, перешедших под контроль Азербайджана? Выражают обеспокоенность и в беседе со мной, и в официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, разжигающие исламофобские чувства, закрывающие глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывающие тех, кто их оскверняет. Они не имеют права говорить об этом, это во-первых. Во-вторых, все храмы, находящиеся на нашей территории, - наше историческое достояние. В Азербайджане ежегодно проходит Бакинский гуманитарный форум или Форум по межкультурному диалогу. В Азербайджане проведены саммиты религиозных лидеров мира. Посмотрите, что сказано о нас. Организация исламского сотрудничества приводит в пример отношение к исламской религии в Азербайджане. Патриарх Русской православной церкви Кирилл, находясь в Баку, дал высокую оценку работе, проделанной в Азербайджане в этой области, побывал в православных церквях. Папа Римский Франциск, находясь в Баку, в своем официальном выступлении говорил о толерантности, религиозной терпимости, мультикультурализме в Азербайджане. Кто может предъявлять нам претензии? Тот, кто закрывает мечети? Или тот, кто выбросил головы убитых свиней в мусульманские мечети, будет учить нас, выражать обеспокоенность? Не нужно выражать нам никакой обеспокоенности. Все наши исторические памятники охраняются государством. По моему указанию и за счет государственных средств в настоящее время ремонтируются две православные церкви, а третья уже отремонтирована. Строится административное здание. Во время войны Фонд Гейдара Алиева отремонтировал церковь наших удинских братьев и передал ее в их пользование. Церкви Кавказской Албании – наше национальное достояние. Грузинские церкви, армянская церковь. Враг-дикарь содержал в этой мечети коров и свиней. В интернете есть эти фотоснимки. Содержал свиней в освобожденной зангиланской мечети, джебраильской мечети», - сказал Президент Ильхам Алиев.