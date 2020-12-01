Координационный совет общественных организаций российских соотечественников Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 1 декабря 2020 09:14 (UTC+04:00)
Координационный совет общественных организаций российских соотечественников Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Координационный совет общественных организаций российских соотечественников Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Мечта и ожидания всех народов Азербайджана об освобождении оккупированных земель свершились. Враг повержен! На поле боя славными воинами Азербайджана были доказаны торжество справедливости, объективности и силы нашего народа.

Русские, татары, лезгины, аварцы, казачество, объединенные в Координационный совет общественных организаций российских соотечественников Азербайджана, плечом к плечу с молодыми азербайджанскими парнями шли к этой Победе, отдавая жизнь за Родину.

Нас не могли не возмущать деструктивная позиция Армении в вопросах соблюдения норм международного права, обстрелы ракетами гражданских объектов и мирного населения, несшие смерть и разрушения.

Очевидно, армянский народ подвергся массированной националистической пропаганде своих шовинистических и реакционных властных структур, направляющих все усилия на отравление умов молодежи, воспитание у них ненависти к соседям бредовыми идеями о "Великой Армении".

Ильхам Гейдарович, Вы поистине являетесь сыном своего отца – многоуважаемого, общепризнанного лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева, горячо любившего свой народ, свою Родину, много сделавшего для ее процветания.

Сегодня по праву Вы можете повторить слова Гейдара Алиевича «Я – Азербайджанец», вложив в них смысл патриота, воина, лидера нации, гражданина своей страны.

Перед лицом опасности Вы смогли сплотить свой народ в единый кулак – кулак единства и возмездия.

Все это тяжелое время рядом с Вами находится Ваша супруга, соратница, единомышленница, Первый вице-президент Азербайджана уважаемая Мехрибан ханым Алиева, поддерживая Вас и народ Азербайджана, вселяя надежду на будущее страны.

Благодаря Вашей, Ильхам Гейдарович, дальновидности, дипломатичности, желанию спасти жизни многих молодых защитников Родины, кровопролитие закончилось, боевые столкновения прекратились.

Но враг опытен и коварен своими интригами и провокациями, ложью и фальсификацией.

И мы понимаем, какие титанические усилия Вы прилагаете, чтобы мировое сообщество поняло сущность армянского фашизма. Информационная блокада закончилась. Все больше политических и государственных деятелей понимают за что воевал Азербайджан, понимают всю правду о многолетних страданиях азербайджанского народа. И мы верим, что недалек тот день, когда Армения останется одна, в блокаде своих несбыточных иллюзий.

Сегодня мы переходим к мирному, созидательному труду. Уверены, что каждый житель многонационального Азербайджана может и должен внести свой вклад в восстановление и развитие разграбленных, разрушенных, опустошенных освобожденных территорий нашей страны.

Общественные организации российских соотечественников готовы оказывать любую помощь, необходимую для процветания нашей Родины – Азербайджана.

Сегодня мы вместе скорбим по павшим на полях сражений и выражаем искреннее соболезнование их родным и близким.

Вместе с тем, мы выражаем благодарность всем азербайджанским воинам, принесшим Победу и мир под руководством нашего Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Гейдаровича Алиева.

Да здравствует наш многонациональный азербайджанский народ!

Да здравствуют мир и благоденствие нашего Азербайджана!" - говорится в поздравительном письме.

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