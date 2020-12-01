Определен статут ордена "Карабах" Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Определен статут ордена "Карабах" Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, он утвержден законом Азербайджана от 26 ноября 2020 года.

Так, орденом "Карабах" награждаются военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, показавшие пример мужества и отваги при освобождении оккупированных территорий Азербайджана, уничтожении живой силы и военной техники противника, проявившие мужество и решительность при исполнении воинского долга и военной службы в условиях реальной угрозы жизни и здоровью во время боевых действий, имеющие исключительные заслуги в восстановлении и охране Государственной границы Азербайджана, а также другие лица, имеющие особые заслуги в обеспечении территориальной целостности страны.

Эти лица награждаются в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана.

Орден "Карабах" Азербайджана носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов и медалей Азербайджана прикрепляется перед ними, но после ордена "Зефер".

(Текст: Турал Гараджаев)