Азербайджанские военнослужащие отдали жизнь за эту победу - Милих Евдаев

БАКУ /Trend/ - Победа, которую одержал Азербайджан, завоевана не просто так. Архитектором этой победы является Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Об этом сказал журналистам председатель Общины горских евреев Баку Милих Евдаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, азербайджанские военнослужащие отдали жизнь за эту победу: "Архитектором этой победы является Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Успех Азербайджана связан с победоносной армией и народом. Эти 44 дня показали, что Азербайджан, сплотившись в единый железный кулак, способен раздавить врага. Поэтому просим у Всевышнего, чтобы даровал Азербайджану и азербайджанскому народу только радостные дни".

Напомним, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.