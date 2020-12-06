Итальянские депутаты посетили освобожденный от оккупации город Агдам
БАКУ /Trend/ - Делегация Палаты депутатов Италии посетила освобожденный от армянской оккупации город Агдам.
Как сообщает в воскресенье Trend, целью визита было ознакомление с последствиями военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении.
Делегацию возглавляет заместитель председателя Палаты депутатов Этторе Росато.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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