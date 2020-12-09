Иран радуется освобождению оккупированных территорий Азербайджана - Хасан Роухани

БАКУ /Trend/ - Иран радуется освобождению оккупированных территорий Азербайджана, завершению войны между Арменией и Азербайджаном.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал Президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, Иран направил специального посланника в Россию, Азербайджан и Армению для подготовки плана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Иран заявил о своей готовности сыграть конструктивную роль в укреплении режима прекращения огня.

Роухани добавил, что границы двух стран следует использовать для развития торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Азербайджаном. В нынешней ситуации существуют более благоприятные условия для сотрудничества между двумя странами.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)