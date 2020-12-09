Назначен спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели (Грузия) назначил специальных представителей по Южному Кавказу, Центральной Азии и Восточной Европе, сообщает Trend со ссылкой на ПА ОБСЕ.

Специальные представители будут выполнять функции координаторов работы ПА в регионах и регулярно отчитываться перед Президентом и Ассамблеей.

Дитмир Бушати, глава албанской делегации в ПА ОБСЕ и бывший министр иностранных дел Албании, назначен специальным представителем на Южном Кавказе.

Рейнхольд Лопатка, заместитель главы австрийской делегации в ПА ОБСЕ и председатель Специального комитета по противодействию терроризму, назначен Специальным представителем по Центральной Азии.

Даниэла де Риддер (Германия) будет выполнять функции специального представителя по Восточной Европе с мандатом выступать в качестве основного контактного лица в ПА ОБСЕ по вопросам, относящимся к региону.

Все мандаты истекают в конце ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая состоится в Бухаресте в июле 2021 года.