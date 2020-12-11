Беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед своим народом составили славную историю Азербайджана - Мубариз Гурбанлы

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев в числе тех личностей, которые творили историю, писали летопись, обладали особенностью влиять на ход истории. Сохранение Азербайджана как независимого государства, его развитие, обеспечение стабильности и солидарности в нашей стране напрямую связаны с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев, архитектор и основатель современного Азербайджанского государства, имеющий большие заслуги во имя независимости и развития своего народа и государства, всегда будет гениальной личностью и государственным деятелем, которым мы будем гордиться.

Мубариз Гурбанлы подчеркнул, что, как человек, способный влиять на исторические процессы, Общенациональный лидер Гейдар Алиев проделал беспрецедентную работу для народа и государственности Азербайджана.

"Можно с уверенностью сказать, что Гейдар Алиев - не только историческая личность, решившая судьбоносные проблемы азербайджанского народа и государства, но и деятель, который написал историю. Активная деятельность Великого лидера, служащая национальным и государственным интересам, оставила глубокий след в истории азербайджанского народа и стала настоящей школой государственного управления. Народ Азербайджана будет и впредь пользоваться этой великой школой, богатым политическим наследием Общенационального лидера для развития нашей страны и благополучия нашего народа. Опираясь на идеи Гейдара Алиева, Азербайджан будет уверенно продвигаться вперед и покорять новые высоты. Наследие Гейдара Алиева - это также богатое сокровище для будущих поколений.

Беспрецедентные заслуги Гейдара Алиева перед своим народом и государством составляют славные страницы истории Азербайджана. В целом, главная цель политической деятельности Великого лидера Гейдара Алиева, не укладывавшаяся в представления о жизни, времени и пространстве, заключалась в построении свободного и независимого государства. Наш национальный лидер хотел превратить Азербайджан в мощную, уверенную в себе страну. Он делал решительные шаги на этом пути, выполнял практическую работу, строя надежное и здоровое будущее Азербайджана. Люди любили его, ценили его блестящий ум и следовали за ним, веря в своего лидера и его политический курс. В процессах, протекающих накануне восстановления государственной независимости Азербайджана, Гейдар Алиев, как исторический деятель и лидер, предпринял важные шаги, которые повлияли на судьбу азербайджанского народа. Неслучайно летом 1993 года, когда Азербайджан находился в очень тяжелом положении, народ настаивал на возвращении общенационального лидера Гейдара Алиева к власти.

Великий лидер Гейдар Алиев вошел в историю как архитектор современного независимого Азербайджана. Если рассмотреть путь развития и достижения нашей страны в период независимости, то есть во время руководства Общенационального лидера Азербайджаном в 1993-2003 годах, можно увидеть Азербайджан, как островок стабильности в прямом смысле этого слова, покоривший очень важные вершины и ставший актором, обладающим авторитетом в системе международных отношений. Именно результатом всего этого является то, что независимый Азербайджан с 1993 года уверенно идет по пути развития, а достигнутые большие успехи еще больше укрепили мощь нашей страны", - отметил Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что заслуги Общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании уникальной модели отношений между государством и религией в Азербайджане, а также в сохранении национальных и духовных ценностей, неоценимы.

"Если точнее, Великий лидер Гейдар Алиев своей практической деятельностью сыграл важную роль в защите наших национальных и религиозных ценностей, уважении к исламу и дальнейшем укреплении религиозных убеждений нашего народа, а также в установлении свободы совести в стране, продвижении и поощрении наших толерантных и мультикультуральных традиций. Великий лидер, который сказал: "Мы, азербайджанцы, гордимся своей историей, национальными и духовными ценностями, мы гордимся своим родным языком. Все это наш национальный нрав, национально-духовные ценности. Поэтому мы гордимся тем, что принадлежим исламу и исламской культуре", принял очень важные меры для укрепления национального самосознания народа, а также сохранения нашего богатого наследия, культуры, искусства, традиций и развития нашего родного языка.

Хотя Азербайджан исторически отличался традициями толерантности и религиозной терпимости, отношения между государством и религией, принципы толерантности, соответствующие международным стандартам, были установлены в нашей стране благодаря заслугам Гейдара Алиева. В результате последовательной и целенаправленной политики, проводимой Великим лидером, законодательная база по защите прав человека в Азербайджане была приведена в соответствие с нормами международного права, установлены принципы регулирования отношений между государством и религией, усилен контроль за соблюдением нормативных правовых актов, касающихся свободы вероисповедания, улучшилась атмосфера терпимости между религиозными конфессиями, а также были приняты важные меры по строительству, восстановлению и защите наших религиозных и исторических памятников.

Одним словом, основы отношений между государством и религией в Азербайджане были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым", - подчеркнул Мубариз Гурбанлы.

Глава Госкомитета добавил, что в результате политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, доказавшим своими практическими шагами, что он является достойным преемником богатых традиций государственности Великого лидера Гейдара Алиева, сегодня Азербайджан - это не только страна на пересечении дорог с Востока на Запад и с Севера на Юг, но и место воссоединения политических и экономических интересов, религий, культур и цивилизаций, символ гармонии и единства.

"Великая победа, которой мы добились в эти дни - самые гордые дни нашей независимой государственности, является логическим результатом успешной политики, проводимой Президентом Азербайджана. Благодаря решительной позиции и твердой воле нашего Президента победоносная азербайджанская армия освободила наши оккупированные территории и принесла радость нашему народу. Глава государства также успешно осуществил наставление Великого лидера, заложившего необходимые основы для освобождения Карабаха от оккупации", - подытожил Мубариз Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)