Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО)

Политика 30 декабря 2020 09:17 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи, представителем ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, представителем ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняющей обязанности главы представительства Всемирного банка в Азербайджане Саидой Багирли.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались вопросы постконфликтного восстановления и поддержки разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

Представители ООН, ЕС и Всемирного банка выразили готовность провести согласно существующей методологии «Оценка восстановления и миростроительства» соответствующую оценку пострадавших от конфликта территорий Азербайджана, подготовить отчет и поделиться рекомендациями с Азербайджаном.

Стороны провели подробный обмен мнениями по этой теме.

Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО) - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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