Омбудсмен Азербайджана посетила лиц, задержанных в ходе антитеррористических операций на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в рамках Национального превентивного механизма продолжает посещение задержанных лиц для проверки ситуации по обеспечению их прав.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Аппарат Омбудсмена, очередное посещение без предварительного уведомления состоялось в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы министерства юстиции. В ходе посещения, в котором участвовал и врач Национальной превентивной группы Омбудсмена, конфиденциально был принят ряд лиц, содержащихся в изоляторе.

В беседе с ними были затронуты вопросы условий их содержания, обращения с ними, питания, получения ими медицинской помощи и обеспечения других прав.

Задержанным были разъяснены их права, приняты их заявления, ряд обращений был решен на месте.

В рамках посещения в конфиденциальном порядке были приняты и обвиняемые лица из Армении, задержанные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьера Армении.

У принятых омбудсменом лиц нет жалоб на условия содержания, обращение с ними, питание и качество медобслуживания, говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена.

(Текст: Кямаля Сеидова)