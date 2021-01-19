Президент Ильхам Алиев: Тюркский совет - это та организация, которая больше всех нас поддержала во время войны

БАКУ /Trend/ - Тюркский совет - это та организация, которая больше всех нас поддержала во время войны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

«Хотел бы выразить благодарность вам, уважаемый генеральный секретарь, также руководителю ТЮРКСОЙ за поддержку во время войны и после. Неоднократно генеральный секретарь Тюркского совета выступал с заявлениями во время войны - и в самом начале войны вы сделали заявление в поддержку Азербайджана, в поддержку территориальной целостности и суверенитета, нерушимости границ нашей страны, а также заявление о том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это был практически второй день войны. В двадцатых числах октября вы сделали заявление, осуждающее бомбардировку баллистическими ракетами города Гянджа, выразили соболезнование азербайджанскому народу. Также в конце октября вы выступили с заявлением о необходимости урегулирования конфликта в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, а также говорили о нарушении армянской стороной Женевских конвенций. Вы обратились ко мне с письмом, а в начале ноября, 2-го числа, мы с вами в Баку встретились и вы еще раз выразили поддержку Азербайджану. В течение 44 дней четыре раза было сделано официальное заявление от имени генерального секретаря Тюркского совета. Мы это очень высоко ценим. А также то, что вы сейчас находитесь в Азербайджане, что вы посетили освобожденные территории и увидели своими глазами то, о чем слышали, и то, что, наверное, частично видели по телевизору. Поэтому я хотел бы выразить вам благодарность от имени всего азербайджанского народа. Тюркский совет - это та организация, которая больше всех нас поддержала во время войны. Мы также благодарны другим организациям - и Организации исламского сотрудничества, и Движению неприсоединения. Благодарны странам, которые поддержали нас в это время», - сказал Президент Ильхам Алиев.