20 Января – это не только день, который стоит вспоминать с печалью и болью, но и день славы – Гусейн Алтыналан

БАКУ /Trend/ - 20 января 1990 года Красная армия попыталась сломить волю нашего народа. Однако наши азербайджанские братья, превыше всего ценившие свободу и честь своей страны, не испугались смерти. Более того, они пошли ей навстречу, боролись, зная, что умрут, и, став шехидами, вошли в историю.

Как передает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Гусейн Алтыналан.

Он сказал, что Азербайджан обрел независимость ценой пролитой крови.

"По этой причине, 20 Января – это не только день, который нужно вспоминать с печалью и болью, но и день славы. Принимая все это во внимание, я молю Всевышнего Аллаха помиловать души всех наших шехидов, в том числе, погибших 20 января 1990 года и в Отечественной войне в борьбе за защиту Родины и территориальной целостности страны", – добавил Гусейн Алтыналан.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)