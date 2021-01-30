Состоялось первое заседание трёхсторонней Рабочей группы Азербайджана, России и Армении

БАКУ/Trend/- Во исполнение Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 11 января 2021 года Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ш.А.Мустафаев, Вице-премьер-министр Республики Армения М.Г.Григорян и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчук провели 30 января 2021 года в Москве первое заседание трёхсторонней Рабочей группы, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт правительства России.

«В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года.

Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы:

- по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам;

- по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

Стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трёхсторонней Рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке»,- говорится в сообщении.