ЮНЕСКО в очередной раз демонстрирует нежелание соответствовать современным реалиям и принять новые вводные – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО не следует идти по пути сравнивания значимости различных культур и важности сохранения памятников одной культуры при полном игнорировании уничтожения памятников другой. Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Российский эксперт отмечает, что 20 ноября 2020 года, после подписания трехстороннего соглашения о полном прекращении военных действий, Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия.

"Очевидно, что посещение ЮНЕСКО территорий, подконтрольных Азербайджану, возможно только с разрешения Азербайджана. В данном случае Армении остается надеяться и рассчитывать на то, что Азербайджан, понимая значение истории и культуры, в самом широком смысле не будет следовать примеру Армении, уничтожившей несметное количество памятников культурного наследия на прежде оккупированных и теперь освобожденных территориях Азербайджана", – сказала она.

По словам Ниязовой, понятно, что настаивая именно на Нагорном Карабахе и его культурном наследии, гендиректор ЮНЕСКО подразумевает армянские культурные памятники. Потому что от азербайджанских памятников в регионе остались преимущественно одни руины: "Неудивительно, что официальный Баку не спешит поддержать одностороннюю инициативу, которая подчеркивает нежелание международной организации принять новую реальность и с одинаковым уважением отнестись к оценке и спасению не только памятников Армении, но и Азербайджана".

Ниязова отмечает, что инициатива ЮНЕСКО по отправке миссии «в Нагорный Карабах и его окрестности», как сказано на сайте организации, была поддержана сопредседателями Минской группы, «которая занимается урегулированием нагорно-карабахского конфликта»: "Здесь ЮНЕСКО в очередной раз демонстрирует нежелание соответствовать современным реалиям и принять новые вводные".

"Более того, сопредседатели Минской группы в течение многих лет заявляли, что конфликт "не имеет военного решения". Это утверждение оказалось неверным, и, поскольку конфликт решён, то и сама Минская группа явно утратила свою роль и значимость. Невозможность и нежелание ЮНЕСКО действовать в соответствии с новой реальностью чревато гораздо большими проблемами, чем просто недопущение организации на деоккупированные территории Азербайджана. Потеря авторитета – это то, к чему не стремится сознательно ни одно государство, ни одна международная организация. В этом контексте ЮНЕСКО не следует идти по пути сравнивания значимости различных культур и важности сохранения памятников одной культуры при полном игнорировании уничтожения памятников другой", – подытожила Ниязова.

Редактор: Надир Насиров