Мониторинговый центр в Агдаме создает большие перспективы для стабильности в регионе – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Приступивший к деятельности Турецко-российский совместный мониторинговый центр в Агдаме имеет исключительное значение для регулирования деятельности миротворцев и более эффективного выполнения ими своих функций.

Об этом в среду сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, особое значение в этом плане имеет подписанный 11 ноября 2020 года министрами обороны России и Турции меморандум о создании Турецко-российского совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня. Деятельность центра будет способствовать установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Вердиев подчеркнул, что мониторинговый центр, который будет непосредственно контролировать деятельность российских миротворцев в Карабахе, будет управляться из штаба.

"В этом штабе с турецкой и российской сторон будет представлено одинаковое количество военнослужащих. Центр может создать определенные возможности для будущего сотрудничества между российскими и турецкими военными в регионе. В целом, на этот центр возлагаются большие надежды, так как совместная деятельность этих двух стран в военном объекте на территории Азербайджана открывает большие перспективы для будущего развития и стабильности в регионе. Одним словом, совместное развитие России, Азербайджана,Турции, а также Армении, Ирана и Грузии зависит от установления прочного мира в регионе", – отметил эксперт.

Напомним, что 30 января в Агдаме состоялось открытие Турецко-российского совместного мониторингового центра. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра обороны Турции Юнус Эмре Гараосманоглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин. Площадь нового Центра составляет около четырех гектаров, на его территории построено 65 модульных служебных, административных и жилых помещений. Здесь будут нести службу по 60 военнослужащих из Турции и России –всего 120 человек.

Турецкую делегацию возглавит генерал-майор Абдулла Катырджы, российскую – генерал-майор Виктор Федоренко. Сотрудники центра в лице России и Турции на паритетных началах будут следить за ситуацией и режимом прекращения огня с помощью беспилотных летательных аппаратов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)