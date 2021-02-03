Организуется Сумгайытский суд по тяжким преступлениям - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Согласно распоряжению, с учетом предложения Судебно-правового совета, в целях усовершенствования судебной системы в Азербайджане решено организовать Сумгайытский суд по тяжким преступлениям в городе Сумгайыт.

Судебно-правовому совету рекомендовано определить территорию юрисдикции Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Кабинету министров Азербайджана поручено принять меры по обеспечению Сумгайытского суда по тяжким преступлениям зданием, оборудованием, коммуникациями, транспортом и другими организационно-техническими средствами с целью создания необходимых условий для его деятельности; обеспечить увеличение общей численности работников судебных аппаратов, финансовое обеспечение которых осуществляется через Министерство юстиции Азербайджанской Республики; решить другие выпросы, вытекающие из настоящего распоряжения.