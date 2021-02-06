Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО)
ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Послы, военные атташе и главы представительств международных организаций в Азербайджане ознакомились с разрушенным армянами в Джебраиле домом культуры.
Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend TV, всемирно известный фотограф Реза Дегати проинформировал представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса о прежнем состоянии дома культуры и разрушениях.
Затем, впервые спустя долгие годы, среди руин дома культуры была проиграна музыкальная композиция.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО)
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