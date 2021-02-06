Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Послы, военные атташе и главы представительств международных организаций в Азербайджане ознакомились с разрушенным армянами в Джебраиле домом культуры.

Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend TV, всемирно известный фотограф Реза Дегати проинформировал представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса о прежнем состоянии дома культуры и разрушениях.

Затем, впервые спустя долгие годы, среди руин дома культуры была проиграна музыкальная композиция.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)