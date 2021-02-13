Группа российских и азербайджанских журналистов побывала в Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Группа российских и азербайджанских журналистов побывала в Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend TV, в Центре круглосуточно осуществляются меры по контролю над прекращением огня.

Общая площадь территории Центра - 4 гектара. На территории размещается 65 служебных и жилых помещений модульного типа. Все помещения обеспечены необходимым оборудованием.

Также здесь имеются зал для проведения брифингов, столовая на 100 мест, медпункт, ателье и магазин. На территории Центра расположены генератор, автостоянка, два спортивных городка, продовольственный и холодильный склады.

Территория ограждена по периметру, установлены четыре наблюдательные вышки, организована круглосуточная охрана.

Охрану Турецко-российского совместного мониторингового центра осуществляет азербайджанская армия.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)