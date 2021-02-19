Студенты также могут внести свой вклад в восстановление Карабаха - Арзу Нагиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана объявляет набор военного и гражданского персонала, желающего работать в медицинских центрах и больницах на освобожденных от оккупации территориях. Офицеры и прапорщики в возрасте до 40 лет, которые служили военными врачами или фельдшерами и были освобождены в запас, также могут подать заявку. Процесс будет продолжаться поэтапно. По мере восстановления территорий будут необходимы специалисты и других областей.

Все это, конечно же, нацелено на возрождение Карабаха, который был оккупирован армянской армией почти 30 лет.

Как сообщает Trend, депутат Арзу Нагиев в интервью «Real TV» предложил также привлечь к этой работе студентов, которые учатся в вузах Азербайджана.

Что касается механизма этого, депутат сказал, что, поскольку это организационная работа, каждый вуз может осуществлять свой контроль и организацию.

"Такой опыт существовал еще в советские времена и проводился студенческими строительными отрядами", - сказал Нагиев.

Депутат отметил, что необходимо объединиться в деле строительства и воссоздания Карабаха, который был возвращен ценой жизней наших шехидов и ветеранов. Таким образом, студенты также могут внести свой вклад в проект Великого возвращения.

(Редактор: Наталья Кочнева)