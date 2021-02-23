Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы, как никогда, хотим, чтобы международное сообщество знало правду

БАКУ/Trend/- Конечно, сейчас мы, как никогда, хотим, чтобы международное сообщество знало правду, потому что, считаю, что зарубежные дипломаты, представители международных медиа, посещая освобожденные от оккупации территории, действительно видят, в какое состояние приведены наши исторические, культурные памятники в результате оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаилом Серагельдином.

«Те, кто оккупировал наши территории, все уничтожили. Надеюсь, что на очередном мероприятии Центра после пандемии у его членов также будет возможность посетить ряд освобождённых от оккупации территорий и, может быть, организовать там определенное мероприятие. Но это, конечно, часть нашего дальнейшего сотрудничества и обсуждений. Хочу еще раз выразить вам признательность за поддержку во время войны и после нее. Очень рад вновь видеть вас»,- сказал глава государства.