Попытка Армении переписать культурный код Карабаха не удалась - депутат Госдумы РФ

Политика 26 февраля 2021 11:47 (UTC+04:00)
Попытка Армении переписать культурный код Карабаха не удалась - депутат Госдумы РФ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обязательно восстановит разграбленные музеи, разрушенные памятники и мечети в Карабахе.

Об этом сказал Trend в пятницу депутат Государственной думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Он напомнил, что в мае 1933 года на одной из площадей Берлина состоялась "Акция против негерманского духа", во время которой фашисты публично сожгли около 25 тысяч книг лишь за то, что произведения, созданные писателями-гуманистами, оказались чуждыми духу национал-социализма.

"Сожжение книг стало началом интеллектуального и нравственного разложения нацистской Германии, а позже сбылось и предсказание поэта Генриха Гейне: там, где сегодня сжигают книги, завтра будут сжигать людей. В январе 2021 года на территории Нагорного Карабаха, в городе Ходжавенд, армянскими националистами был открыт памятник Гарегину Нжде, нацисту и гитлеровскому холую, выступавшему за этнические чистки азербайджанцев", - отметил Дмитрий Савельев.

Он подчеркнул, что неспроста ставит в один ряд эти события.

"Национализм любого толка берёт начало с уничтожения культуры, разрушения памятников, переписывания культурного кода на территориях, которые он захватывает. За время оккупации территорий Азербайджана были полностью уничтожены 34 памятника старины, разрушено более 60 мечетей. Были расстреляны и сданы в металлолом архитектурные бюсты трёх выдающихся азербайджанцев – Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Натаван, и только благодаря усилиям национального лидера Гейдара Алиева их удалось спасти", - сказал депутат.

Савельев отмечает, что не избежала трагической участи и русская православная Церковь Преображения Господня в селе Куропаткино Ходжавендского района.

"Это свидетельствует о попытках армянских политиков и националистов вытравить на оккупированных территориях историческую и культурную память народа. Делегация ИСЕСКО во главе с её генеральным директором Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом побывала на руинах освобождённого от оккупации города Физули, на кладбище, где были разобраны надгробия и разрушены некоторые могилы, увидела разрушенную Джума-мечеть, в которой захватчики содержали свиней. "Абсолютно недопустимое действие", – так назвала делегация эти акты вандализма и оскорбления культурной памяти азербайджанцев", - сказал он.

Дмитрий Савельев добавил, что попытка переписать культурный код Нагорного Карабаха не удалась.

"В Шушу торжественно вернулись архитектурные бюсты деятелей культуры, Азербайджан обязательно восстановит разграбленные музеи, разрушенные памятники и мечети. Я считаю, что мировое сообщество должно дать оценку преступлениям против культуры, а варвары – понести наказание за содеянное", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева)

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