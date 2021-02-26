Виновники Ходжалинского геноцида должны быть наказаны - посол Турции

БАКУ /Trend/ - Виновники Ходжалинского геноцида обязательно должны понести наказание.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сообщает в пятницу Trend.

"Виновники Ходжалинской резни, те, кто совершил зверства против людей, должны быть наказаны. Победоносная азербайджанская армия восстановила территориальную целостность страны, и в ближайшее время изгнанные из Ходжалы жители вернутся в родные места", - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова)