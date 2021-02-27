Президент Ильхам Алиев иранской журналистке: Ваш вопрос звучит словно обвинение (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Знаете, ваш вопрос звучит словно обвинение. Можно говорить о любой информации, но необходимо отметить источник. Вы сказали, что распространялась информация, так назовите источник. Назовите источник информации о террористических группах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ, отвечая на вопрос журналиста иранского информационного агенства Mehr об участии террористических групп в карабахской войне.

«Вы не можете указать источник. Обвинять кого-то легко. Вы можете задать это в виде вопроса, но суть от этого не меняется. Стоять за своими словами сложнее. Вы говорите сообщения, но на какие источники ссылаетесь? Если бы вы в своем вопросе назвали источник, то я мог ответить подробнее.

Данных, которые вы отметили в вашем вопросе, не существует. Никакой информации, улик и доказательств, связанных с участием террористических групп во время войны, нет. Это – целенаправленно вымышленная история, и я сожалею, что такой вопрос задает журналист из дружественной страны. Обычно подобные вопросы обвинительного характера бывают от других стран. В операциях за освобождение земель никакие террористы не участвовали.

Эту победу одержала Азербайджанская армия. Здесь и речи быть не может о каких-то письменных или устных сообщениях или доказательствах. Это – не что иное, как обвинение Азербайджана. Когда это делается Арменией, то можно понять. Это отговорка армян, потому что для них это психологически болезненный вопрос - азербайджанский солдат нанес им поражение. Они могут сказать, что это сделали какие-то террористы. Но кто-нибудь видел этих террористов? Вы или ваши коллеги можете просто назвать хоть одно имя? У вас есть достаточно времени, поделитесь этой информацией с вашими коллегами. Есть такая информация? Нет. Поэтому рекомендую вам не заниматься спекуляцией. Вы - женщина, приехали, как я сказал, из дружественной страны, поэтому мне не хотелось бы глубоко вдаваться в эту тему. Но прошу, распространяя такие слухи, будьте более ответственной»,- сказал Президент Ильхам Алиев.