В албано-удинском храме в Лачинском районе Азербайджана прошла вторая служба

БАКУ/Trend/ - В древнем албано-удинском христианском храме-монастыре Агоглан в Лачинском районе Азербайджана прошла вторая служба после осенней эскалации карабахского конфликта.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель председателя Албано-удинской христианской общины Рафик Данакари.

«Когда здесь будет жить население, Агоглан будет действовать, пока он будет законсервирован. Постараемся почаще приезжать и посещать монастыри в Нагорном Карабахе», - сказал Данакари.

Зампредседателя общины отметил, что Азербайджан является мультикультурной страной, государство будет восстанавливать святыни.

«Планы по восстановлению есть, наш президент об этом сказал, все села будут восстановлены», - добавил он.