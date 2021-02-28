Испаноязычные СМИ широко осветили пресс-конференцию Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Ряд испаноязычных СМИ опубликовали материалы, освещающие проведенную 26 февраля 2021 года пресс-конференцию Президента Азербайджана Ильхама Алиева для местных и иностранных журналистов, передает Trend.
Публикации были подготовлены такими новостными ресурсами, как elDiario.es, Diario Libre, а также испаноязычными версиями информационных агентств Anadolu и Xinhuanet.
В своих материалах новостные агентства цитируют высказывания Президента Ильхама Алиева касательно ситуации в регионе и планов развития территорий, освобожденных от армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Агентство Xinhuanet затронуло также вопрос эффективности вакцин против нового штамма коронавируса, отметив тот факт, что в начавшейся в феврале 2021 года вакцинации населения в Азербайджане применяется препарат китайского производства CoronaVac.
(Редактор: Надир Насиров)