Испаноязычные СМИ широко осветили пресс-конференцию Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ряд испаноязычных СМИ опубликовали материалы, освещающие проведенную 26 февраля 2021 года пресс-конференцию Президента Азербайджана Ильхама Алиева для местных и иностранных журналистов, передает Trend.

Публикации были подготовлены такими новостными ресурсами, как elDiario.es, Diario Libre, а также испаноязычными версиями информационных агентств Anadolu и Xinhuanet.

В своих материалах новостные агентства цитируют высказывания Президента Ильхама Алиева касательно ситуации в регионе и планов развития территорий, освобожденных от армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Агентство Xinhuanet затронуло также вопрос эффективности вакцин против нового штамма коронавируса, отметив тот факт, что в начавшейся в феврале 2021 года вакцинации населения в Азербайджане применяется препарат китайского производства CoronaVac.

(Редактор: Надир Насиров)