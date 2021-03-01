Глава МИД Азербайджана встретился с послом Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов первого марта принял посла Узбекистана Бахрома Ашрафханова.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе по вопросам реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, позиции Азербайджана, основанной на международном праве и другим вопросам.

Также были обсуждены перспективы всестороннего развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Была подчеркнута важность расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и проведения в данном контексте очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также развития связей в гуманитарной и культурной сферах, расширения межрегионального сотрудничества, позитивный вклад взаимных визитов высокого уровня в продвижении двустороннего сотрудничества.

Наряду с двусторонней плоскостью, стороны с удовлетворением отметили сотрудничество и взаимоподдержку на международных площадках.

В ходе встречи стороны договорились о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)