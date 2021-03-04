Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика 4 марта 2021 21:12 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями.

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