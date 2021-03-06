Армянское зверство в Карабахе не имеет аналогов - временный поверенный в делах Ливии

БАКУ /Trend/ - Армянское зверство в Карабахе не имеет аналогов. В селе Мердинли они использовали место поклонения мусульман - мечеть как хлев. Это настоящий акт вандализма.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал находящийся с визитом в селе Мердинли Физулинского района временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане Ашраф Адем.

"Войдя в мечеть, я увидел на ее стенах оскорбительные надписи. Это - оскорбление религиозных чувств всех мусульман. В конце концов, справедливость восторжествовала, Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Я призываю всех мусульман оказать помощь в восстановлении находящихся здесь религиозных памятников", - добавил Ашраф Адем.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)