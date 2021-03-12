В Азербайджане совершенствуются правила в сфере представления фининформации должностными лицами

БАКУ /Trend/ - В рамках Национального плана действий "О поощрении открытого правительства в 2020-2022 гг." подготовлены проекты нормативно-правовых актов о представлении должностными лицами соответствующих деклараций.

Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает в пятницу Trend.

Данные проекты находятся на стадии согласования с соответствующими структурами.

С учетом изменений за прошедший период в этих проектах доработан список должностных лиц, которые будут представлять информацию финансового характера в Комиссию по борьбе с коррупцией. Также уточнен перечень информации, включаемой в финансовую декларацию. Наряду с этим, определены сроки представления информации финансового характера, новые механизмы контроля в этой сфере, определены правила подачи и форма деклараций и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)