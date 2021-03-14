Обнародованы детали предстоящего визита председателя ОБСЕ в Азербайджан
БАКУ / Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 15 марта посетит Азербайджан для встреч с высокопоставленными официальными лицами страны, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ОБСЕ.
Линде встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для обсуждения вопросов, связанных с событиями вокруг Второй карабахской войны. Будут также рассмотрены возможности укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.
Помимо этого, действующий председатель ОБСЕ встретится с представителями гражданского общества.
(Редактор: Надир Насиров)
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