Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденные территории страны
БАКУ /Trend/ - Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденные территории страны.
Как передает в понедельник Trend, поездка будет организована отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана.
Как ожидается, поездка состоится в ближайшие дни.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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