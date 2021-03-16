Президент Ильхам Алиев об освобождении Гадрута: Армянская армия ждала нас в другом направлении

БАКУ/Trend/ - Армянская армия ждала нас в другом направлении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после поднятия государственного флага в поселке Гадрут.

«Поселок Гадрут был освобожден от оккупации 9 октября. Освобождение поселка Гадрут стало возможным в результате очень успешной военной операции. В первую очередь, были взяты окрестные горы. После того, как азербайджанская армия заняла высоты, расположенные вокруг Гадрута, контроль фактически перешел к Азербайджанской армии, и освобождение поселка Гадрут от оккупации стало уже неизбежным. Могу сказать, что, в целом, во время 44-дневной войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало, потому что Азербайджанская армия никогда не воевала с гражданским населением. В отличие от армян, мы во время войны воевали только против военных формирований, нанесли им поражение и изгнали с наших земель. Что касается гражданского населения, то, по статистике Армении, во время войны погибло около 40 гражданских лиц, и подавляющее большинство их составляли гражданские лица, участвовавшие в военных операциях.

Освобождение поселка Гадрут от оккупации было операцией, имевшей большое значение. Потому что после Джебраильского района, города Джебраил освобождение Гадрута стало событием, обладавшим особым значением для продолжения наших военных операций.

Должен также сказать, что город Физули был освобожден после Гадрута – 17 октября. Армянская армия ждала нас в другом направлении. Однако, соблюдая правила войны, правильно выполняя стратегическое планирование, мы после Джебраила освободили от оккупации Гадрут, а вслед за ним – Физули», - отметил глава государства.