Армения должна извиниться перед азербайджанским народом - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Армения не имеет морального права предъявлять какие-либо претензии Азербайджану после совершения невообразимого вандализма против наследия и собственности азербайджанского народа на захваченных териториях. Армения подобно странам-оккупантам Второй мировой войны, должна извиниться перед азербайджанским народом и взять на себя ответственность».
Об этом говорится в публикации в Twitter помощника Президента Азербайджана - заведующего по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, сообщает в четверг Trend.
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