Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка (версия 2)

Политика 1 апреля 2021 20:32 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:23)

БАКУ /Trend/ - 1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка Себастьяна Молинеуса.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, приветствуя регионального директора Всемирного банка, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать, очень рад вас видеть.

Себастьян Молинеус: Я тоже рад Вас видеть. Мне очень приятно, наконец, вновь вернуться в Азербайджан – Баку и увидеть Вас.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад вновь видеть вас. Я знаю, что у вас насыщенная программа.

Себастьян Молинеус: Да, это так. Представляю, Ваш график более напряженный, чем мой. Поэтому выражаю признательность за то, что уделили время, чтобы принять нас.

Президент Ильхам Алиев: Это хорошая возможность для проведения обмена мнениями о нашем дальнейшем сотрудничестве, планирования совместных действий, потому что до сих пор сотрудничество было очень успешным. Только что посмотрел справку. Мы реализовали 47 проектов, некоторые из них еще находятся на стадии исполнения. Общий пакет составляет примерно 4 миллиарда долларов США. Хочу выразить вам признательность за поддержку, оказанную очень важным сферам нашего развития, инфраструктуре. Также хочу особо поблагодарить вас за поддержку в финансировании TANAP. Это было очень важно с точки зрения финансов, а также подачи определенного сигнала другим финансовым институтам. Очень рад, что открытие проекта уже состоялось. Южный газовый коридор функционирует уже полные 3 месяца, и это лишь начало.

Конечно, мы очень гордимся улучшением нашей позиции в программе Doing Business. Мы находимся на 28-й позиции среди 191 страны. Это действительно важное достижение для нас. Однако мы, конечно, продолжим реформы, и уверен, что на нашей встрече мы обсудим это. В то же время есть новые возможности на территориях, освобожденных от оккупации. Там есть большая необходимость в развитии инфраструктуры, потому что вся инфраструктура разрушена, и для возвращения людей мы, конечно же, должны провести разминирование, а затем – работы по реконструкции. Без инфраструктурных проектов вернуть вынужденных переселенцев и беженцев будет невозможно. Так что мы рассчитываем на сотрудничество со Всемирным банком и в этих вопросах.

Себастьян Молинеус: Прежде всего, большое спасибо за то, что уделили время для встречи с нами. Разрешите, хотя и с опозданием, поздравить Вас с праздником Новруз. Надеюсь, что Вы имели возможность провести праздник вместе с семьей. Еще раз хочу отметить, что очень рад вновь находиться здесь. С начала пандемии прошел год, к счастью, нам удалось вернуться.

Президент Алиев, сначала хочу представить Вам нашего нового менеджера по Азербайджану Сару Майклз. Конечно, Вы хорошо знаете ее. Сара станет новым менеджером по стране. Она будет находиться здесь в течение предстоящих четырех лет. Считаю, что это отличный выбор, если так можно сказать. Очень скоро Вы убедитесь в этом. Она несет с собой все качества и атрибуты для дальнейшего совершенствования сотрудничества между Правительством Азербайджана и Всемирным банком.

Президент Ильхам Алиев: Желаю вам хорошего пребывания здесь.

Х Х Х

В ходе беседы региональный директор Всемирного банка Себастьян Молинеус подчеркнул важность процессов, происходящих в Азербайджане в экономической сфере, и сотрудничества с нашей страной, высоко оценил политику реформ Президента Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о продолжении связей в стратегических направлениях и успешного сотрудничества между Всемирным банком и Азербайджаном.

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