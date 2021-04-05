Президент Ильхам Алиев: Водохранилище Тахтакерпю является важным инфраструктурным объектом для обеспечения Баку питьевой водой

БАКУ/Trend/ - Построенное по моей инициативе водохранилище Тахтакерпю является важным инфраструктурным объектом не только для оросительных работ, но и для обеспечения Баку питьевой водой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

«Потому что прокладка водного канала Тахтакерпю-Джейранбатан позволила сохранить уровень воды в Джейранбатанском водохранилище на необходимом уровне. Если учесть засуху последних двух лет, то можно однозначно сказать, что если бы в свое время не были построены водохранилище и водоканал Тахтакерпю, то в Баку возникла бы острая проблема воды. После водохранилища Тахтакерпю было построено Шамкирчайское водохранилище. Таким образом, как в северных, так и в западных регионах нашей страны стали орошаться десятки тысяч гектаров земель, которые ранее не орошались. Это уже дает о себе знать в росте сельскохозяйственного производства, урожайности», - сказал глава государства.