Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенного председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в видеоформате Заура Микаилова в связи с его назначением на должность председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.