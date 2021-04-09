Проходит встреча между главой МИД Азербайджана и председателем Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и председателем Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

Об этом говорится в публикации в Twitter МИД Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)