Президент Ильхам Алиев: В ходе войны против нас хотели применить санкции

БАКУ /Trend/ - В ходе войны против нас хотели применить санкции.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Мы должны были подготовиться ко Второй Карабахской войне и подготовились. Были обеспечены политическая стабильность, гражданское единство. При поддержке народа были проведены очень уверенные реформы, и ситуации в политической плоскости уже оздоровилась. В международной плоскости, международными организациями были приняты выгодные для нас важные постановления и резолюции. Когда я в прежние годы говорил об этом, некоторые считали, что да, они приняты, но результата нет. Сегодня мы увидели результат этого, каждый увидел. Были резолюции Совета Безопасности ООН, кроме этого серьезных документов не было. Постановление Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Движения неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент. Даже Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая всегда занимает враждебную позицию по отношению к нам, вынуждена была продемонстрировать поддержку нашей территориальной целостности. Все это создало политическую и правовую базу. Не будь всего этого во время войны, могла дать результат направленная против нас инициатива стран-сопредседателей Минской группы в ООН. Это тоже должен знать каждый, многие не знают. В ходе войны против нас хотели применить санкции. Мы сражаемся на собственной земле. Восстанавливаем свою территориальную целостность. Применение санкций против нас - несправедливость, бессовестность. Кто это организовал? Страны-сопредседатели Минской группы. Кто предотвратил это? Дружественные нам страны, государства-члены Движения неприсоединения. Потому что мы как председатель Движения неприсоединения вели себя достойно, помогали этим странам, оказали им как финансовую, так и гуманитарную помощь. В связи с COVID мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам. Отстаивали их интересы, а они в свою очередь поддержали нас. Правда, даже если бы была принята какая-либо резолюция, это не могло остановить нас. Никто и ничто не могло нас остановить. Неоднократно обращаясь во время войны к народу, я говорил, что пусть враг уберется с наших земель, и я остановлю войну. Поэтому необходимо было провести подготовку в международной плоскости. Необходимо было провести подготовку в экономической сфере. Могли бы мы вести войну, если бы зависели от какой-либо одной страны или же международной финансовой структуры? Конечно же, нет. Какое только давление на нас не оказывали бы, угрожали бы нам, ограничивали возможности», - сказал Президент Ильхам Алиев.