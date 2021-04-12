Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев
БАКУ /Trend/ - 12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.
Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о военной технике, демонстрируемой в парке.
После ознакомления с парком Президент Ильхам Алиев встретился с награжденными военнослужащими.
Глава государства выступил на встрече.
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