Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев

БАКУ /Trend/ - 12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о военной технике, демонстрируемой в парке.

После ознакомления с парком Президент Ильхам Алиев встретился с награжденными военнослужащими.

Глава государства выступил на встрече.