Президент Ильхам Алиев: Остается много вопросов по поводу постконфликтного развития

БАКУ /Trend/ - Ситуация после войны очень хрупка.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

«Ситуация после войны очень хрупка. Несмотря на то, что режим прекращения огня сохраняется, остается много вопросов по поводу постконфликтного развития», - сказал глава государства.