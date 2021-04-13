Сегодня Президент Ильхам Алиев выступает на конференции в Университете ADA (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество после конфликта" в Университете ADA, сообщает во вторник Trend.

Выступление можно посмотреть в прямом эфире в 10:00 на официальной странице Президента Ильхама Алиева в "Facebook" (https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev) и на канале "Youtube" (https://www.youtube.com/presidentaz)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)