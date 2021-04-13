Президент Ильхам Алиев: Разрушения на освобожденных территориях превзошли наши самые худшие ожидания

БАКУ /Trend/ - Разрушения на освобожденных нами территориях превзошли наши самые худшие ожидания.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

«Разрушения на освобожденных нами территориях превзошли наши самые худшие ожидания. Нам было известно о том, что армяне сделали с нашими городами и селами. Были некоторые видеозаписи, некоторая информация от международных представителей, которые посетили эти земли», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Иностранцы, незаконно посещавшие тогда Нагорный Карабах, были лишены возможности посетить Агдам, Физули, другие территории вокруг Нагорного Карабаха, потому что правительство Армении не хотело, чтобы они видели те разрушения и ту ненависть по отношению к азербайджанцам», - сказал глава государства.