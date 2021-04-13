Представители ведущих аналитических центров мира находятся в Парке военных трофеев в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 апреля принял участие в проходящей в Университете ADA международной конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

Как сообщает во вторник Trend, затем участники конференции-представители ведущих аналитических центров мира посетили Парк военных трофеев в Хатаинском районе Баку. Их сопровождают помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев и другие официальные лица.

В Парке военных трофеев их информируют о военных преступлениях Армении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)