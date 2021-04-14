Премьер-министр Азербайджана встретился с послом Турции

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 апреля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием братских связей между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.

Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность посла в Азербайджане.

Премьер-министр пожелал послу Турции успехов в будущей деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)