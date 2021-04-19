Создано юрлицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере государственной поддержки неправительственных организаций в Азербайджане и отмене указа Президента Азербайджана "О создании Совета государственной поддержки неправительственным организациям при Президенте Азербайджана" № 674 от 13 декабря 2007 года.

Согласно указу, на базе Совета государственной поддержки неправительственным организациями при Президенте Азербайджана создается юридическое лицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана".