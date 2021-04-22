Независимые депутаты парламента Азербайджана определили кандидатуры своих представителей в ЦИК

БАКУ /Trend/ - Независимые депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана определили кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые будут представлять их в ЦИК, сообщает в четверг Trend.

Это - Арифа Мухтарова, Ильхам Мамедов, Низами Надирханлы, Фуад Джавадов, Габиль Оруджев и Наиля Аскерова.

Их кандидатуры рекомендованы для утверждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что срок полномочий нынешнего состава ЦИК истек 15 апреля.

В состав комиссии войдут 18 человек. Из них шесть членов ЦИК будут представлять депутатов от партии, составляющей большинство в Милли Меджлисе, еще шесть - независимых депутатов (не принадлежащих ни к одной политической партии), а остальные шесть - депутатов от политических партий, составляющих меньшинство в парламенте.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)