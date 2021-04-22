Мы увидели, что исторические памятники в Агдаме подверглись вандализму – французский юрист

АГДАМ /Trend/ - Находясь в Агдаме, мы увидели следы разрушений на азербайджанских землях, вандализма в отношении исторических памятников, к примеру, мечетей. Азербайджан вернул свои земли на основании международного права. Для нас, как юристов, превыше всего – это торжество международного права.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам французский юрист Ясин Якути, находящийся с визитом в Агдаме.

Он подчеркнул, что видеть Агдам, когда-то величественный город, в руинах – ужасно. «Этот город никогда не входил в административную территорию бывшей НКАО, однако был захвачен армянскими вооруженными силами. Необходимо уважать признанные на международном уровне границы Азербайджана», – добавил Ясин Якути.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)